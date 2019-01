Bilionário oferece 8 mil euros e consegue bater record do tweet mais partilhado

O bilionário japonês e futuro turista espacial Yusaku Maezawa bateu esta segunda-feira o recorde de tweet mais compartilhado da história, depois de ter prometido mais de oito mil euros a alguns dos seus seguidores.

Yusaku, de 40 anos, publicou no sábado um tweet em japonês oferecendo um milhão de ienes, (cerca de 8.100 euros) a cem dos seus seguidores, escolhidos aleatoriamente, que compartilhassem a sua mensagem até ao final do dia de hoje.

Ao ultrapassar 5,55 milhões de retweets esta segunda-feira à tarde no Japão (madrugada em Portugal), Yusaku Maezawa chegou ao topo do ranking global de mensagens partilhadas numa rede social, de acordo com o próprio.

"Novo recorde mundial batido. Ultrapassei o recorde de retweets no Twitter (que era de 3,55 milhões) e as pessoas continuam a 'retuitar'", escreveu Yusaku na sua conta pessoal.

O anterior recorde pertencia a um adolescente dos EUA que tentou ganhar um ano de pedaços de frango frito, oferecido por uma conhecida cadeia de fast food (Wendy's).

Em outubro passado, Yusaku Maezawa anunciou que tinha comprado um bilhete para uma viagem espacial, por uma quantia não revelada, a realizar a partir de 2023 no Space Rocket, do empresário Elon Musk.

Yusaku Maezawa possui a 18ª maior fortuna do Japão, com cerca de dois mil milhões de euros, de acordo com a revista Forbes, tendo enriquecido ao administrar o site comercial digital Zozotown.



Lusa