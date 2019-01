Governo francês vai sancionar coletes amarelos envolvidos em manifestações ilegais

O primeiro-ministro francês anunciou esta segunda-feira que vai sancionar coletes amarelos envolvidos em manifestações ilegais e atos de vandalismo.

O anúncio foi feito no canal televisivo TF1.

Em causa estão os episódios de violência do último sábado nos protestos de coletes amarelos.

Edouard Philippe avançou que vai haver um reforço do dispositivo policial para a próxima manifestação, com cerca de 80 mil polícias e agentes de segurança em todo o país, à semelhança do que aconteceu em dezembro, no auge do movimento.

Os manifestantes violentos já identificados vão ser impedidos de aceder às manifestações.

Desde o início dos protestos, já foram condenados cerca de mil.