Mais de 20 reclusos fogem de prisão no estado brasileiro do Ceará

Vinte e três prisioneiros fugiram hoje da Cadeia Pública de Pacoti, cidade brasileira a 122 quilómetros de Fortaleza, capital do estado do Ceará, segundo avança a imprensa do Brasil.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará, que informou ainda que a fuga aconteceu durante a manhã, quando os presos saltaram o muro da cadeia e tiveram acesso à área externa.

Os procedimentos de busca já foram iniciados na região, informou o Governo. A fuga ocorre numa altura em que uma onda de violência está a atingir o estado do Ceará, tendo já resultado, nos últimos dias, na detenção de 148 pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques a prédios públicos, estabelecimentos comerciais e veículos.

Para conter estes ataques, o Governo brasileiro autorizou na passada sexta-feira o envio de tropas federais - cerca de 300 elementos - para reforçar a segurança em Fortaleza, capital do estado do Ceará.

As autoridades investigam se os ataques são uma represália das organizações criminosas contra medidas anunciadas pelo governador do Ceará, Camilo Santana, para reformar a administração das prisões estaduais.

O Ceará foi o terceiro estado brasileiro que mais mortes violentas registou em 2017, com uma taxa de 59,1 mortes por cada 100.000 habitantes.

Lusa