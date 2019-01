Navios que resgataram 50 migrantes sem autorização para desembarque

Continuam sem destino os 50 migrantes vindos do Norte de África, resgatados por barcos de organizações não governamentais, no meio do Mediterrâneo, à espera de autorização para desembarcarem na Europa. Itália e Malta não deram permissão e a União Europeia está a tentar encontrar uma solução que permita acabar com o impasse, até porque há várias crianças a bordo dos navios.