Paralisação parcial do Governo dos EUA afasta cientistas de grandes conferências

Centenas de cientistas que trabalham em serviços federais dos EUA vão falhar três grandes conferências agendadas para esta semana sobre tecnologia, exploração espacial e alterações climáticas devido à paralisação parcial do Governo norte-americano.

A sua participação no 233.º Encontro da Sociedade Astronómica Americana foi cancelada, por exemplo, bem como em duas grandes reuniões científicas cujo início estava marcado para esta semana, num momento em que a paralisação parcial dos serviços federais se arrasta há três semanas.

Os serviços governamentais estão parcialmente encerrados desde 22 de dezembro, devido a uma negociação entre republicanos e democratas no Congresso norte-americano que foi suspensa após a falta de acordo para financiar a construção de um muro na fronteira com o México, uma promessa eleitoral do Presidente norte-americano.

Donald Trump tem insistido na necessidade de o orçamento incluir mais de cinco mil milhões de dólares (4,4 mil milhões de euros) para o muro, o que tem sido negado pelo Congresso.

A Câmara dos Representantes, agora sob liderança da democrata Nancy Pelosi, aprovou na quinta-feira projetos de financiamento para resolver o impasse, mas deixou de fora recursos para o muro.

Agora, espera-se uma decisão do Senado, de maioria republicana.

O encerramento parcial afeta agências de dez departamentos do executivo e cerca de 800.000 dos 2,1 milhões de trabalhadores federais que estão sem receber salário.

Lusa