Aconteceu a 8 de janeiro

1935

Nasce o cantor norte-americano Elvis Presley, em Tupelo no Mississípi.

HPM/ AP

1959

Fidel Castro, líder da revolução cubana, entra vitorioso em Havana.

Stringer ./ Reuters

1974

As forças do Vietname do Norte tomam a capital do Cambodja, Phnom Penh.

Chor Yuthy/ AP

1991

Escalada para a Guerra do Golfo. O presidente norte-americano, George Bush, pede aos aliados para não aceitarem compromissos com o Iraque.

Paul Sakuma/ AP

2001

Começam as emissões da SIC Notícias, do grupo Impresa.

2007

O islamita marroquino Mounir al Motassadeq, declarado culpado de cumplicidade nos atentados de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, é condenado a 15 anos de prisão pelo Tribunal de Hamburgo.