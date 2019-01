Funcionário fere 20 crianças com martelo numa escola de Pequim

Ng Han Guan

A polícia chinesa confirmou que as três crianças que inspiram maiores cuidados não correm risco de vida, mas tiveram de ser internadas num hospital da capital chinesa, após um homem de apelido Jia e de 49 anos ter entrado numa das salas de aula da Escola Primária Afiliada No. 1 da Escola Normal de Xuanwu com um martelo.

O ataque aconteceu pouco depois das 11 da manhã, hora local e terminou com a detenção do indivíduo subcontratado para garantir a manutenção diária do estabelecimento de ensino e cujo contrato acabava ainda este mês, sem perspetivas de renovação.

A Escola Primária Afiliada No. 1 da Escola Normal de Xuanwu foi fundada em 1908, segundo o seu portal oficial. O estabelecimento tem 2.537 alunos e 199 professores.

Várias escolas na China reforçaram a segurança, desde que, em 2010, quase vinte crianças foram mortas à porta das escolas, em ataques com faca.

Estes incidentes são normalmente protagonizados por pessoas com problemas psicológicos ou ressentimentos com a sociedade.

Em abril passado, um homem armado com uma faca matou sete estudantes e feriu 19, quando os jovens regressavam a casa, no norte do país.

A lei chinesa proíbe rigorosamente a venda e posse de armas de fogo, pelo que os ataques são geralmente feitos com facas, explosivos de fabrico artesanal ou por atropelamento.