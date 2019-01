Presidente da Coreia do Norte em visita oficial à China

Kim Jong-un está de visita oficial à China, a convite do Presidente Chinês. Este encontro acontece mais uma vez sem que a informação da visita tenha sido avançada antes da chegada a Pequim. Kim chegou no mesmo comboio que usou em março do ano passado, quando também visitou a China. Nessa altura, a confirmação oficial da visita só foi dada já depois da chegada.

Um comboio de três carruagens e do modelo habitualmente usado pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou esta manhã a Pequim, após Pyongyang ter anunciado uma visita de quatro dias à China.

O comboio parou na Estação Norte de Pequim, cuja plataforma estava cheia de elementos da polícia e tropas paramilitares, descreve a agência Associated Press.

Kim deverá ser transportado para a Residência de Hóspedes Oficiais Diaoyutai, em Pequim, acompanhado de uma guarda de honra militar.