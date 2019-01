Um dos vulcões mais ativos da Papua Nova Guiné entrou em erupção

Um dos vulcões mais ativos na Papua Nova Guiné, o Manam, entrou em erupção, projetando rochas vulcânicas até aldeias próximas, informaram hoje as autoridades.

Uma das últimas grandes erupções ocorreu a novembro de 2004 e obrigou a retirar nove mil pessoas. O vulcão começou a expelir fumo e cinzas em dezembro.



Terramotos registados perto de Manam desencadearam o alerta na segunda-feira e a erupção começou logo depois, indicou hoje o Observatório de Vulcanologia de Rabaul.



Esta erupção tem origem na cratera principal e a lava flui para um vale próximo, com projeções intermitentes de pedras vulcânicas para as aldeias vizinhas, segundo a página na Internet Loop PNG, que cita o Observatório.

Localizada no ponto de encontro de duas placas tectónicas, a Papua Nova Guiné está a registar uma intensa atividade vulcânica.



O jornal The National noticia que alguns dos moradores de Manam retirados há 15 anos voltaram à ilha, apesar dos riscos, devido a problemas de adaptação nos locais onde foram então reinstalados.

Lusa