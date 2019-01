180 pessoas detidas na sequência de uma onda de ataques no Ceará, Brasil

Mais de 180 pessoas foram detidas no estado brasileiro do Ceará, devido à onda de ataques que dura há uma semana. O dispositivo policial já foi reforçado e conta agora com cerca de 500 agentes.

Em 2017, o Ceará foi o terceiro estado brasileiro onde se registaram mais mortes violentas. Por cada 100 mil habitantes, 59 foram mortos.