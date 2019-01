Recuperados corpos das quatro vítimas de uma avalancha nos Andes

Os corpos dos três alpinistas espanhóis e do guia peruano, surpreendidos por uma avalancha nos Andes, no domingo, foram recuperados esta terça-feira.



Os quatro homens morreram depois de um deles ter escorregado e arrastado os outros, que estavam ligados por um cabo. O incidente acabou por gerar uma avalancha, segundo o relato do único sobrevivente.

O grupo regressava à base depois de ter escalado até ao cume de uma montanha na Cordinheira Branca, que fica no lado peruano do Andes.

Devido às condições climatéricas as autoridades só conseguiram chegar ao local e recuperar os corpos várias horas depois.