Elevate, o carro de quatro pernas que promete revolucionar o resgate em cenários de catástrofe

Apresenta-se como a solução para chegar a áreas devastadas por catástrofes naturais como terramotos, furacões, cheias. O Elevate foi desenvolvido pela coreana Hyundai e é um UVM, Utility Mobility Vehicle.

As pernas articuladas permitem que o veículo "caminhe" em qualquer direção. Consegue saltar obstáculos até 1,5 metros de altura e passar por buracos com quase dois metros. É composto por uma cabine com ampla abertura central que permite a entrada de macas.

Sistema mantém a cabine sempre estabilizada o que é uma mais valia no transporte de feridos graves. Apesar de estar em desenvolvimento há três anos ainda não há prazo para a comercialização do Elevate.