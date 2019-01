A principal câmara do telescópio Hubble está avariada e a reparação pode demorar mais do que o previsto devido à paralisação parcial do governo norte-americano. A câmara grande angular 3 tem sido responsável por muitas fotografias famosas da NASA.

Os técnicos da agência espacial dos Estados Unidos estão a trabalhar para resolver o problema que afeta os canais óticos e ultravioleta da lente mas a resolução desta falha está a ser afetada pelo shutdown da administração federal.

Cerca de 95% dos trabalhadores da NASA estão em casa sem receber salário.

A reparação da lente que captou fotografias do espaço como a que pode ver acima vai por isso demorar.