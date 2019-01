Tchizé dos Santos diz que Angola esperava uma transição de poder diferente.

A deputada do MPLA e filha do ex-chefe de Angola José Eduardo dos Santos, diz que "não era a transição que nenhum dos angolanos esperava". Tchizé dos Santos defende que o Presidente da República deve deixar de ser o "único" que pode "brilhar". Em entrevista à Lusa, em Lisboa, Welwitschea Tchizé dos Santos analisa os primeiros meses de liderança de João Lourenço, que sucedeu ao pai, e que tem vindo a afastar elementos da família de José Eduardo dos Santos de posições do poder.