Jovem saudita que fugiu da família consegue asilo no Canadá

A adolescente saudita que fugiu da família e se barricou no hotel do aeroporto de Banguecoque está a caminho do Canadá, onde conseguiu asilo.

O caso de Rahaf Al-qunun, de 18 anos, correu o mundo, depois de no sábado ter lançado um apelo nas redes sociais para que não fosse devolvida à família. Alegou que corria risco de vida por ter recusado um casamento arranjado e por ter renegado o Islão.

Depois de alguma indefinição, as autoridades tailandesas decidiram não deportar a saudita e deixar o caso nas mãos da Agência da ONU para os refugiados.

O Canadá foi um dos quatro países a quem a jovem fugitiva pediu asilo.