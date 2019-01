Shutdown nos EUA obriga ao encerramento de terminal no aeroporto de Miami

Um dos terminais do aeroporto de Miami vai encerrar por causa da paralisação do Governo norte-americano. O shutdown nos Estados Unidos continua pelo 22º dia consecutivo depois das discórdias no orçamento sobre o muro na fronteira dos EUA com o México.

Durante o fim de semana e até à próxima segunda-feira, o terminal G do aeroporto vai estar fechado.

Tudo por causa dos seguranças que sem receberem os seus salários devido à paralisação não têm comparecido no local de trabalho.

Sem o número suficiente de seguranças e para acautelar quaisquer problemas, o aeroporto decidiu encerrar o terminal pelos próximos dias. O aeroporto garante que os voos não serão afetados mas sim desviados para outro terminal.

Pelo aeroporto de Miami passam cerca de 20 milhões de passageiros todos os anos.