As imagens do combate que envolveu militares portugueses em Bombari

Combates com armamento pesado que colocaram frente a frente militares portugueses e um perigoso grupo armado local em Bambari, uma cidade a 400 quilómetros da capital Bangui.

Capacetes azuis e elementos das forças governamentais da República Centro Africana foram atacados por mais de 100 combatentes.

A Força de Reação Rápida portuguesa foi por isso chamada a intervir. O resultado dessa intervenção pode ser visto nas imagens do vídeo, fornecidas pelo estado-maior general das Forças Armadas.

Dois polícias da República Centro Africana morreram e cerca de 30 pessoas foram assistidas com ferimentos de tiros mas não houve baixas civis.

No final do vídeo ouve-se a população que fugiu do centro da cidade e que está refugiada junto ao campo militar das Nações Unidas a agradecer aos militares portugueses na língua local.