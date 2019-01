Explosão de gás em prédio na Rússia faz pelo menos um morto e quatro desaparecidos

Pelo menos uma pessoa morreu hoje e há quatro dadas como desaparecidas na sequência de uma explosão de gás, num prédio de residencial na cidade de Shakhty, no sul da Rússia, informaram as autoridades locais.

"Foi uma explosão de gás, com certeza", disse o governador da região de Rostov, Vasili Golubbev, antes da conclusão dos resultados da investigação.

Cerca de 40 pessoas tiveram de ser retiradas do prédio danificado, segundo as autoridades, que garantiram que as vítimas vão receber "toda a ajuda necessária".

"Os especialistas vão estudar o estado da estrutura do prédio para determinar se ele ainda é habitável", disse o prefeito de Shakhty, Andrei Kovaliov, segundo a agência de notícias Interfax.

Em 31 de dezembro, 39 pessoas morreram devido ao desabamento parcial de um edifício de habitação na Rússia, na região dos Montes Urais.

Parte do prédio de nove andares desabou após uma explosão de gás em Magnitogorsk, uma cidade industrial na região de Chelyabinsk, a cerca de 1.700 quilómetros a leste de Moscovo, nos Montes Urais.