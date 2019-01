Isabel dos Santos é a 8.ª pessoa mais rica de África

A filha do ex-Presidente angolano, Isabel dos Santos, é a oitava pessoa mais rica de África. Apesar de ter perdido no último ano 350 milhões de euros, a empresária subiu um lugar na lista de milionários do continente africano, publicada pela revista Forbes.

Isabel dos Santos tem agora uma fortuna avaliada em 2 mil milhões de euros, um valor que diminuiu com a desvalorização das empresas onde a empresária tem uma participação, como é o caso das portuguesas Galp e Nos, ou da operadora angolana Unitel.

A lista dos africanos mais ricos é liderada há oito anos pelo nigeriano Aliko Dangote, e conta agora com 20 nomes, em vez dos anteriores 23. A redução tem a ver com a diminuição do número de pessoas com fortuna superior a mil milhões de dólares.

Na lista, há apenas duas mulheres. É no Egito e na África do Sul que está concentrado o maior número de milionários.