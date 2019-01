Morreu um dos tripulantes do helicóptero brasileiro que caiu ao mar

Um dos quatro tripulantes de um helicóptero da polícia militar do estado brasileiro do Rio de Janeiro que esta segunda-feira caiu no mar morreu já no hospital, indicaram fontes policiais.

"Com profundo pesar, informamos o falecimento do extinto sargento Felipe Marques de Queiroz, 37 anos, após um pouso forçado de uma de nossas aeronaves, hoje, na Ilha do Governador - Zona Norte do #RiodeJaneiro", escreveu a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ) na rede social Twitter.

Antes de confirmar a morte deste tripulante, a PM-RJ havia informado na mesma rede social que uma das aeronaves da corporação "sofreu uma queda", na Ilha do Governador, no estado do Rio de Janeiro.

"Os quatro policiais foram resgatados para o #HCPM, três estão fora de perigo e um, o estado de saúde, inspira cuidados", anunciou anteriormente A polícia.

Imagens veiculadas pela rede Globo de televisão mostram socorristas fazendo massagem cardíaca no policial militar que morreu e informou que chegou a ficar preso, submerso no mar.

Ainda não se sabe o motivo da queda do helicóptero, que segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é um modelo esquilo AS 350 BA fabricado em 1998 pela Helibras.

Lusa