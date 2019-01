Ovo bate recorde no Instagram

A imagem de um ovo alcançou esta segunda-feira o recorde da fotografia com mais "gostos" na rede social Instagram, ultrapassando os 18 milhões conseguidos por Kylie Jenner.

Divulgada pela conta world_record_egg a 4 de janeiro, a imagem mostra apenas um ovo em fundo branco, acompanhada pela seguinte descrição:

"Vamos bater o recorde mundial juntos e alcançar a publicação com mais gostos no Instagram. Vamos bater o atual recorde que pertence a Kylie Jenner (18 milhões)! Nós conseguimos!"

Desde então, a publicação não só ultrapassou o recorde, como está prestes a atingir os 30 milhões de "gostos".

A proeza pertencia a uma imagem da personalidade televisiva norte-americana Kylie Jenner, que anunciava a chegada da filha, Stormi.

Perante a situação, a empresária aproveitou para brincar com o caso, publicando um vídeo na sua conta oficial, no qual esmagava um ovo.

Até ao momento, o criador da página continua no anonimato e não parece ter outro objetivo para além do anunciado no próprio nome da página.