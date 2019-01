Resgatados com vida todos os tripulantes de helicóptero que caiu ao mar no Rio de Janeiro 

Os quatro tripulantes de um helicóptero da polícia militar do estado brasileiro do Rio de Janeiro que caiu hoje por volta das 09:00 locais (11:00 em Lisboa), foram resgatados com vida, divulgaram as autoridades locais.



Ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde dos resgatados, mas imagens transmitidas pela rede Globo de televisão mostram socorristas a fazerem massagem cardíaca a um dos tripulantes retirados do mar.



Segundo informações veiculadas pela Agência Brasil, dois tripulantes foram assistidos por médicos no local, mas estão fora de perigo.



Uma quarta vítima foi resgatada por pessoas que passavam pelo local e não há informação sobre o seu estado de saúde.



Ainda não se sabe o motivo da queda do helicóptero, que segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é um modelo esquilo AS 350 BA fabricado em 1998 pela Helibras.

Lusa