As imagens do ataque no Quénia

Pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas no atentado desta terça-feira, no Quénia, reivindicado pelo grupo islâmico Al-Shabaab.

Duas explosões foram ouvidas num complexo hoteleiro da capital, Nairobi. Assim que a polícia chegou, entrou fortemente armada no edifício e terá iniciado uma troca de tiros com os atacantes.

Muitos funcionários e hóspedes do hotel conseguiram fugir com a ajuda da polícia. Grade parte dos carros estacionados à volta do edifício arderam por completo.

Além do hotel e de vários escritórios, também uma universidade teve de ser evacuada.