A fabricante finlandesa de equipamentos de telecomunicações Nokia vai acabar com 460 postos de trabalho em França entre 2019 e 2020, como parte do novo plano global de redução de custos anunciado em outubro.

De acordo com um comunicao divulgado pela empresa, o plano vai abranger sobretudo trabalhadores dos serviços centrais e admnistrativos. No entanto, as atividade de pesquisa e desenvolvimento nao serão afetadas.

A Nokia emprega 5.516 funcionários em França, informou a empresa à AFP.