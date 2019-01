Testemunha diz que "El Chapo" pagou suborno a ex-Presidente do México

Uma testemunha ouvida no julgamento de Joaquín Guzmán, conhecido como "El Chapo", declarou esta terça-feira que o narcotraficante mexicano pagou um suborno de 100 milhões de dólares ao ex-presidente do México, Enrique Peña Nieto.

Alex Cifuentes, antigo colaborador de "El Chapo", falou do episódio no interrogatório levado a cabo por um dos advogados do narcotraficante, num tribuanl de Brooklyn, nos EUA. Confirmou ainda que já tinha dado a informação às autoridades norte-americanas em 2016.

Enrique Peña Nieto foi Presidente do México entre dezembro de 2012 e novembro de 2018. O antigo governador mexicano vê-se agora envolvido no processo de "El Chapo".

Joaquín Guzmán, de 61 anos, está a ser julgado num tribunal federal norte-americano. O narcotraficante foi extraditado para os Estados Unidos em 2017 para enfrentar acusações de tráfico de cocaína, heroína e outras drogas nos país.