O rio Presumpscot, em Westbrook, no estado norte-americano do Maine, tem sido, nos últimos dias, a atração da cidade para os turistas e locais. E tudo por causa de um disco gigante que se formou nas águas do rio.

A BBC diz que o fenómeno já foi comparado à lua ou a uma nave espacial.

O certo é que ninguém fica indiferente.

Veja aqui algumas imagens captadas pela agência Reuters