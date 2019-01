Aconteceu a 16 de janeiro

1547

Ivan, O Terrível, é coroado Czar de todas as Rússias.

Howard Amos/ AP

1944

II Guerra Mundial. O general norte-americano Dwight Eisenhower assume o comando das forças aliadas na invasão da França e da Alemanha.

AP/ Arquivo

1991

Guerra do Golfo. Expirado o prazo da ONU, às zero horas, para a retirada do Koweit, Saddam Hussein insiste na ocupação. A Casa Branca anuncia o lançamento da operação Tempestade no Deserto.

AP/ Anonymous

1996

O Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, recebe o Grande-Colar da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada de Portugal.

Stringer .

2006

O português José Mourinho, campeão de Inglaterra ao serviço do Chelsea, é eleito o melhor treinador de futebol pelo terceiro ano consecutivo, pela UEFA.

JON SUPER/ AP

Com Lusa