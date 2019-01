Empresa sueca que resgatou mineiros no Chile ajuda nas buscas pelo menino de 2 anos em Málaga

O resgate da criança de 2 anos que caiu no poço em Málaga continua, agora com a ajuda da companhia sueca responsável pelo resgate dos 33 mineiros que em 2010 ficaram presos durante 70 dias no chile.

Um teste de ADN confirmou que o cabelo encontado no poço pertence a Yulén Jimenéz, que as autoridades espanholas acreditam estar vivo.

