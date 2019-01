Mulher faz história ao subir montanha sagrada na Índia

Dhanya Sanal fez história ao ser a primeira mulher a subir a uma montanha em Kerala, na Índia, onde apenas homens eram permitidos por motivos religiosos.

A subida à montanha Agastya Mala, no sul do estado indiano, foi permitida após a decisão de um tribunal, em novembro. Segundo a BBC, as tribos locais eram contra a subida de mulheres ao pico por causa da estátua de um sábio hindu associado ao celibato.

Em entrevista à emissora britânica, Dhanya Sanal revelou que a subida foi tranquila e que não foi parada por locais ou manifestantes. A mulher de 38 anos disse mesmo que estava preparada para "voltar para trás" se as tribos locais a parassem. Mas isso não aconteceu e, apesar de ter encontrado manifestantes, eles não a impediram de continuar a sua jornada.

Em novembro, a Alta Corte da Justiça em Kerala deliberou que as mulheres poderiam subir a montanha de 1.868 metros. A decisão aconteceu depois de um grupo de mulheres recorrer ao tribunal com a imposição defendida pelas tribos locais, que vivem na base da segunda montanha mais alta de Kerala.