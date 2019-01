Pelo menos dois militares dos EUA mortos em atentado na Síria

Pelo menos dois militares norte-americanos estão entre as 16 vítimas mortais no atentado suicida, no norte da Síria, reivindicado pelo grupo jihadista Daesh, indicou esta quarta-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Esta organização não-governamental explicou que entre as vítimas do atentado, contra a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, existem dois militares da aliança 'anti-jihadista', embora não tenha especificado a sua nacionalidade, além de cinco outros combatentes.

Outras fontes, indicam, citando a agência de notícias curda Hawar, com sede no norte da Síria, que três norte-americanos foram mortos.

O ataque ocorreu perto de um restaurante, no centro da cidade de Manbij, no norte da Síria, tendo provocado a morte de nove civis, indicou o OSDH.

Na conta da rede social Twitter, a coligação internacional afirmou que tem conhecimento dos relatos de uma explosão na Síria, mas não confirmou o ataque às suas forças.

A aliança informou que as suas forças realizaram esta quarta-feira uma "patrulha de rotina na Síria" sem especificar se estava em Manbech.

O grupo jihadista Daesh assumiu a responsabilidade pelo ataque suicida perpetrado contra uma patrulha da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos na cidade de Manbij.

O ataque ocorrido esta quarta-feira foi o primeiro contra a coligação desde que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada das tropas norte-americanas da Síria, em meados de dezembro, justificando que atingiram o seu objetivo, que era vencer o grupo extremista Daesh, pelo que se retirariam do conflito.

