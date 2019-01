Presidente do Zimbabué pede calma e lembra que "violência não vai reconstruir" o país

O Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, que está em visita à Rússia, partilhou esta quarta-feira um comunicado no qual pede calma à população do país e assinalou que "a violência não vai reconstruir" a nação afetada por uma crise económica.

"Todos no Zimbabué têm o direito de se exprimir livremente - de falar, de criticar, e de protestar. Infelizmente, o que temos testemunhado é violência e vandalismo, em vez de protestos pacíficos e legais", escreveu o chefe de Estado zimbabueano na plataforma Twitter.

"Não já justificação para violência contra pessoas e propriedade", acrescentou Mnangagwa, sublinhando: "Violência não vai reformar a nossa economia. Violência não vai reconstruir a nossa nação".

O Zimbabué tem sido palco de greves gerais e protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis, conflitos que levaram à morte de pelo menos oito pessoas, de acordo com a Amnistia Internacional (AI).Na opinião do chefe de Estado do Zimbabué, será o investimento no país que levará ao seu crescimento.

"O que conduzirá a uma economia mais forte é o investimento. É por isso que viajei até Moscovo, e é por isso que viajarei para outros países na região, e depois ao Fórum Económico Mundial, em Davos", afirmou o líder que revelou que há interesse de atores internacionais em investir no Zimbabué.

De acordo com o comunicado, o Governo assinou "uma série de importantes acordos que levarão ao investimento, desenvolvimento e criação de empregos", nomeando o interesse da maior empresa mineira de diamantes, a Alrosa, que "decidiu iniciar operações no Zimbabué".

O Presidente do Zimbabué assumiu que o país está "a ir na direção certa" para enfrentar os seus desafios económicos.

Na noite de sábado, Emmerson Mnangagwa anunciou a multiplicação dos preços da gasolina em 2,5 vezes, na esperança de reduzir o consumo e os tráficos associados à desvalorização da moeda. O anúncio de Mnangagwa colocou o Zimbabué como o país com os combustíveis mais caros no mundo, de acordo com o portal GlobalPetrolPrices.

Atualmente, o preço médio de um litro de gasóleo cifra-se nos 3,11 dólares (cerca de 2,73 euros) e um de gasolina nos 3,33 dólares (cerca de 2,92 euros).

Segundo o mesmo portal, os combustíveis no Zimbabué superaram assim o agora segundo valor mais alto, Hong Kong, cujo valor comercial de um litro de gasolina se negoceia por 2,04 dólares (cerca de 1,79 euros).

Na terça-feira, um helicóptero lançou gás lacrimogéneo contra manifestantes que bloquearam uma estrada e queimaram pneus, descontentes com o aumento de combustíveis.

Na televisão estatal, a ministra da Informação, Monica Mutsvangwa, considerou que as manifestações contra o Governo são comparáveis a "terrorismo" e afirmou que estavam "bem coordenadas" pela oposição.

A ministra pediu à população que regressasse ao trabalho, adiantando que as forças governamentais iriam garantir a sua segurança.

O acesso a plataformas sociais, como Facebook, Twitter e Whatsapp, foi limitado, empresas e escolas encerradas e transportes públicos suspensos, apesar das promessas do Governo que assegurava a segurança.Emmerson Mnangagwa assumiu a liderança do Zimbabué no final de 2017, depois da demissão do histórico líder Robert Mugabe.

Lusa