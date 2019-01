Explosão faz vários mortos junto a quartel da polícia em Bogotá

Pelo menos oito pessoas morreram e doze ficaram feridas num ataque com um carro-bomba que explodiu numa academia de políca em Bogotá, Colômbia, segundo fonte da autarquia.

O ataque ainda não foi reinvindicado, mas rebeldes do Exército de Libertação Nacional têm aumentado os ataques contra alvos policiais, na Colômbia, nos últimos meses, no meio de um impasse político que os opõe ao Presidente conservador, Ivan Duque.

Testemunhas dizem que ouviram uma forte explosão que destruiu janelas em prédios junto à academia de polícia, na capital da Colômbia.

De acordo com o jornal colombiano El Tiempo, as primeiras versões dizem que um homem chegou à porta do quartel policial e, quando foi parado pelo controlo de segurança, acelerou o veículo e bateu contra uma parede. O motorista está entre os mortos, segundo as autoridades.

Nas ruas da capital da Colômbia está montado um forte dispositivo policial e várias pessoas têm sido retiradas do local por questões de segurança.

O Presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, que tinha uma viagem progamada a Quidbó, anunciou que iria regressar à capital para acompanhar a emergência.