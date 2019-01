Jornalista do Gana que denunciou corrupção no futebol assassinado

O jornalista Ahmed Hussein, que participou numa vasta investigação sobre corrupção no futebol africano, foi morto a tiro quarta-feira ao fim do dia quando regressava a casa em Accra, capital do Gana, avança a agência France-Presse.

A equipa de que fazia parte era liderada pelo célebre jornalista Anas Aremeyaw Anas, que revelou o escândalo de corrupção e jogos combinados e que levou a pesadas sanções por parte das instância de futebol de internacional.

Um polícia explicou de forma anónima à AFP que o jornalista foi atingido por balas no peito e no pescoço, ainda dentro do seu carro, por homens que ainda não foram identificados.

Ahmed Hussein tinha recentemento feito uma queixa contra um deputado do partido no poder e difundiu a sua foto na televisão, prometendo uma recompensa a quem lhe batesse.

A investigação liderada pelo jornalista Anas Aremayaw Anas "Number 12" de junho de 2018 foi divulgada pela BBC. Envolveu quase dois anos de filmagens mas chegou a ser criticado pela maneira como conduziu a investigação.

Foi o próprio jornalista e a sua equipa que aliciaram vários árbitros e agentes ligados ao futebol com dinheiro.

Estes presentes monetários eram sempre oferecidos antes de um jogo em casa ou em partidas internacionais. Segundo a emissora britânica, não é certo que algum dos encontros tenha sido influenciado pelos árbitros que receberam o dinheiro.

Outro dos visados foi Kwesi Nyantakyi, presidente da Associação Ganesa de Futebol, vice-presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF) e membro do Conselho da FIFA.

O alto dirigente foi filmado a receber 65 mil dólares (cerca de 55 mil euros) da equipa de jornalistas, como "dinheiro para as compras", e a colocar as notas num saco de plástico.

O "doador" era um alegado empresário do Médio Oriente que queria investir no futebol ganês.

Na sequência do escândalo, mais de 50 árbitros africanos foram suspensos pela CAF.