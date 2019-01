Aconteceu a 18 de janeiro

1778

O explorador britânico James Cook descobre as ilhas Hawai.

1912

O explorador britânico Robert Scott chega ao Pólo Sul.

1976

Realiza-se o primeiro voo comercial do avião supersónico Concorde, entre Londres e o Bahrein.

2005

É apresentado o novo avião Airbus A380, em Toulouse, o maior avião de passageiros do mundo.

2010

Mehmet Ali Agca, o turco que tentou matar o papa João Paulo II em 1981, é libertado de uma prisão perto de Ancara.

2011

O alemão Markus Merk, árbitro da final do Euro2004, disputada no Estádio da Luz, entre as seleções portuguesa e grega, é considerado o melhor árbitro da primeira década do século XXI pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, num "ranking" em que o melhor português é Vítor Pereira (27.º).

Morre o produtor de música norte-americano Don Kirshner, conhecido como o "homem com ouvido de ouro". Tinha 76 anos.

2016



Morre, aos 89 anos, António Almeida Santos, presidente honorário do PS, antigo ministro e ex-presidente da Assembleia da República.