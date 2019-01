Presidente dos EUA reunido com enviado norte-coreano

Donald Trump está esta sexta-feira reunido com um enviado norte-coreano, em Washington, EUA. A informação foi avançada pela porta-voz da Casa Branca.

A reunião deverá servir para convencer a Coreia do Norte a abandonar o programa nuclear.

Antes do encontro com Donald Trump, o enviado coreano esteve com o Secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

Este encontro entre as administrações dos dois países acontece numa altura em que se fala de uma segunda reunião entre Trump e Kim Jong-un.

As negociações com a Coreia do Norte estão num impasse desde o último encontro dos líderes, em junho do ano passado onde assinaram uma declaração vaga sobre a desnuclearização da península coreana.