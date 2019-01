Morreu o cão mais fofo do mundo, um Lulu-da-Pomerânia com 16 milhões de seguidores nas redes sociais.

Na página oficial de Facebook, os donos contam que Boo tinha 12 anos e sofria de problemas cardíacos desde a morte de Buddy, o cão com quem viveu a maior parte da vida.

Boo era uma estrela nas redes sociais e era conhecido sobretudo pelo público norte-americano.

Os vídeos e fotografias partilhados no Facebook rendiam milhares de gostos e partilhas. Chegou mesmo a ter um livro intitulado "Boo – a vida do cão mais fofo do mundo" como era conhecido.