Balanço de mortos no incêndio no oleoduto no México sobe para 79

O número de mortos no incêndio após a explosão num oleoduto em Tlahuelilpan, no estado mexicano de Hidalgo, aumentou para 79 pessoas, com a morte de seis pessoas que estavam hospitalizadas. Há ainda mais de 70 pessoas desaparecidas e as autoridades já avisaram que o processo de recolha e identificação dos cadáveres vai ser muito demorado.