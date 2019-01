Fogo começou durante a madrugada no último andar do edifício onde estavam cerca de 60 turistas. Duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas num incêndio numa estância de esqui em Courchevel, nos Alpes franceses.

As chamas foram controladas às 8h00 e os corpos das duas vítimas mortais foram encontrados debaixo dos escombros do prédio. Não são ainda conhecidas as causas para este incêndio.