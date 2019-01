O que faz uma alpaca no interior de uma ótica em França? 

Quem passou pela ótica de Hennebont, na Bretanha francesa, esta sexta-feira às 11h terá pensado que precisava de óculos.

Mas não. Era mesmo uma alpaca. O momento foi captado por um fotógrafo francês e já circula “abundantemente” pelas redes sociais.

O animal, que já tinha sido visto a passear pelas ruas da cidade, nessa manhã, entrou na ótica e por lá ficou.

Os funcionários, com receio que a alpaca fugisse assustada para a rua e provocasse algum acidente, trancaram o animal no interior do estabelecimento e chamaram a polícia.

De acordo com os funcionários da loja, citados pelo jornal Le Telegramme, o animal manteve-se sempre muito calmo e sereno.

Inicialmente pensou-se que pertencia a algum circo a atuar na cidade, mas cerca de meia hora depois, o dono do animal apareceu e levou-o para casa.

A alpaca é um mamífero sul americano da família dos camelídeos. É muito parecido com o Lama, mas mais pequeno.

https://www.facebook.com/pierreyves.nicolas.photo/