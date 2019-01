12 mortos em ataque talibã contra base militar no Afeganistão

De acordo com as autoridades afegãs, as forças talibãs desencadearam um ataque coordenado contra uma base militar e um centro de treino da polícia, na província de Maidan Wardak, no leste do país.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, reivindicou o ataque numa declaração enviada aos meios de comunicação social.

A maioria das vítimas era militar, disse o chefe do departamento de saúde pública de Maidan Wardak, Salem Asgherkhail.

Alguns feridos foram levados para hospitais provinciais, enquanto os casos mais graves foram enviados para Cabul, indicou.

Desde o fim da missão da NATO, em janeiro de 2015, o Governo afegão vem perdendo terreno para os talibãs e controla 56% do país, segundo dados da Inspeção Especial para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR) do Congresso dos Estados Unidos.

Com Lusa