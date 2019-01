Ministra sul-africana terá recebido luvas em troca de proteção de ex-Presidente

A atual ministra do Ambiente da África do Sul, Nomvula Mokonyane, foi esta segunda-feira acusada de ter recebido 'luvas' de mais de quatro milhões de rands (250 mil euros) entre 2009 e 20016 para garantir proteção do antigo chefe de Estado Jacob Zuma.

O antigo diretor de operações da empresa de segurança Bosasa, Angelo Agrizzi, afirmou esta segunda-feira perante a Comissão Zondo, que investiga a corrupção durante a Presidência de Zuma, que subornou a atual governante.

"Sabíamos que ela era muito próxima do Presidente Zuma na altura. Ela é poderosa e tivemos de a colocar do nosso lado. Ela era como um coelhinho da Energizer - se precisasse de coisas para fazer, seria feito. Se tivéssemos algum problema, seria resolvido", disse o antigo gestor perante o juiz.

Angelo Agrizzi revelou que entre 2002 e 2016 a empresa pagou a Mokonyane 50.000 randes (cerca de 3.200 euros) em dinheiro que lhe era entregue todas as semanas num envelope preparado por ele.

"O diretor-geral da empresa, Gavin Watson, levava o dinheiro para a ministra", explicou Agrizzi à comissão de inquérito.Segundo o antigo gestor, a "generosidade" destinava-se a evitar qualquer ação judicial contra a Bosasa, que desde 2007 era alvo de uma investigação por ter ganho vários contratos públicos considerados suspeitos.

Todavia, a empresa nunca foi alvo de um processo judicial até esta segunda-feira.

Angelo Agrizzi disse que, além das comissões mensais, a empresa prestou muitos outros favores a Nomvula Mokonyane como despesas de funeral de familiares, restauração e "até mesmo solicitações ridículas a meio da noite" como foi por exemplo o caso de ter sido obrigado a ir fazer compras de natal quando Mokonyane era ministra da segurança na província de Gauteng.

"Estive pessoalmente envolvido, fui eu quem deu as autorizações", insistiu Angelo Agrizzi.

No seu depoimento, o antigo gestor salientou ainda que a empresa financiou a pedido de Mokonyane comícios do partido ANC assim como obras de manutenção e segurança na residência da governante em 2002.

Nomvula Mokonyane, antiga governadora da província de Gauteng e ministra da Água e Saneamento durante a presidência de Jacob Zuma, negou as acusações.Iniciada em agosto do ano passado, a comissão chefiada pelo vice-presidente do Tribunal Constitucional Raymond Zondo tem como objetivo "lançar luz" sobre os muitos escândalos que marcaram a presidência de Jacob Zuma (2009-2018).

O ex-presidente foi forçado pelo seu partido, o ANC, a renunciar ao cargo de chefe de Estado em fevereiro de 2018, sucedendo-lhe na presidência do país Cyril Ramaphosa, o então vice-presidente, que prometeu combater a corrupção na tomada de posse.

No entanto, Ramaphosa manteve Mokonyane no governo, primeiro na pasta ministerial da Comunicação e depois no Meio Ambiente.

Nos últimos meses, várias personalidades têm vindo a depor perante a Comissão Zondo sobre o relacionamento entre Jacob Zuma e os irmãos Gupta, empresários de origem indiana suspeitos de terem beneficiado de contratos lucrativos do governo por meio do governante do ANC.

Jacob Zuma, que viveu no exílio em Moçambique durante a luta de libertação contra o anterior regime do 'apartheid' na África do Sul, sempre negou o seu envolvimento em atividades ilícitas.

Angelo Agrizzi, que saiu da Bosasa em 2016, revelou na semana passada que a sua empresa gastava todos os meses entre 4 a 6 milhões de rands (250.000 a 380.000 euros) em subornos, propinas e outros presentes à elite do ANC para ganhar contratos com o Estado ou empresas públicas sul-africanas.

Lusa