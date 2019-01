Presidente Marcelo e a estátua de Fátima nas Jornadas da Juventude no Panamá

Marcelino Rosario

200 mil jovens provenientes de 155 países

As jornadas Mundiais de Juventude, que decorrem de 22 a 27 de janeiro no Panamá e que contam com a presença do Papa Francisco, reúnem milhares de jovens, entre os quais cerca de 300 portugueses.A organização da XXXIV Jornada Mundial da Juventude espera 200 mil jovens provenientes de 155 países.

Os 300 portugueses são de 12 dioceses e seis congregações e movimentos (Salesianos, Caminho Neocatecumenal, Equipas de Jovens de Nossa Senhora, Juventude Mariana Vicentina, Schoenstatt e Focolares).

Delegação portuguesa com 300 jovens, 30 voluntários, 6 bispos, Presidente da República e Nossa Sra de Fátima

Para além dos cerca de 300 jovens, a delegação portuguesa inclui ainda 30 voluntários e seis bispos, nomeadamente Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, Joaquim Mendes, presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família e bispo auxiliar de Lisboa, José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda, Manuel Felício, bispo da Guarda, D.Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga e Virgílio Antunes, bispo de Coimbra.

O Papa desafia os jovens que participam nestas jornadas a superar todo o tipo de diferença cultural, económica ou social.

As Jornadas Mundiais da Juventude são um primeiro momento de encontro global dos jovens após o sínodo dos bispos que lhes foi dedicado, em outubro de 2018, e no qual foi reforçada a necessidade de continuar a caminhar com os jovens.

Celebradas todos os anos ao nível diocesano e com um intervalo periódico de 2 ou 3 anos, em diferentes partes do mundo, as jornadas foram criadas pelo Papa João Paulo II em 1985.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se também ao Panamá para participar nas XXXIV Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), a convite do seu homólogo panamiano Juan Carlos Varela.

De acordo com um comunicado publicado na página da internet da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa vai estar no Panamá entre os dias 25 e 27 de janeiro.

Durante a semana, decorre uma Feira da Juventude e Vocacional, que complementa as várias atividades da noite, entre elas o acolhimento ao Papa, a 24 de janeiro, e a tradicional vigília de oração, dois dias depois, no campo São João Paulo II.

As jornadas da juventude 2019 terminam a 27 de janeiro, com a missa do envio e o encontro de Francisco com os voluntários.

Segundo o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ) de Portugal, está previsto um encontro para todo o grupo na manhã de 25 de janeiro, na igreja de Nossa Senhora de Lourdes.

A escultura n.º 1 da "Virgem Peregrina de Fátima" datada de 1947 vai hoje para o Panamá, para estar presente nas Jornadas Mundiais da Juventude.

Entre 1947 e 2003, ano em que a Imagem Peregrina n.º 1 foi entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, saindo apenas excecionalmente do Santuário de Fátima, foram contabilizados cerca de 630 mil quilómetros percorridos pelos cinco continentes, aproximadamente 15 voltas ao mundo.

Com Lusa