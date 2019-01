Rússia ameaça UE com represálias pelas sanções de Bruxelas

A Rússia ameaçou esta segunda-feira a União Europeia com "retaliação" após sanções impostas por Bruxelas contra agentes dos serviços de inteligência russos, alegadamente responsáveis pelo envenenamento do ex-agente duplo Sergei Skripal em março de 2018, no Reino Unido.

"Nós reservamos o direito de retaliar contra esta ação hostil", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, em comunicado, acrescentando que a União Europeia (UE) testou com a Rússia o "mecanismo de sanções recentemente inventado" para punir os responsáveis pelo uso e proliferação de armas químicas.

O Conselho de Ministros da UE impôs hoje sanções a quatro membros dos serviços de inteligência russos GRU: o diretor e o diretor-adjunto e os dois agentes considerados responsáveis pela posse, transporte e utilização de uma neurotoxina em Salisbury, no Reino Unido, em março de 2018.

As sanções, previstas no novo regime adotado em 15 de outubro último, consistem na proibição de viajar para a UE e no congelamento de bens a pessoas e entidades.

Além disso, é proibido a pessoas e entidades da UE colocarem fundos à disposição de indivíduos e organizações incluídas na respetiva lista de sanções.

A decisão contribui para os esforços da UE na luta contra a proliferação e a utilização de armas químicas, que constituem uma séria ameaça para a segurança internacional, sendo também um apoio à proibição total de armas químicas, tal como prevista pela Convenção sobre as Armas Químicas.

"As acusações contra a Rússia e os nossos cidadãos no chamado caso Skripal não resistem ao escrutínio. A campanha de informação desencadeada pelas autoridades britânicas neste caso persegue, em primeiro lugar, objetivos políticos internos", indicou a diplomacia russa.

A União Europeia impôs hoje as primeiras sanções ao uso e proliferação de armas químicas, visando nove pessoas e uma entidade, ao abrigo do regime criado em outubro de 2018.

Sergei Skripal, um britânico de origem russa com 66 anos e antigo agente russo que colaborou com os serviços secretos britânicos, e a filha de 33 anos, Yulia, de nacionalidade russa, foram encontrados semi-inconscientes num banco de jardim em 04 de março de 2018.

