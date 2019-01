Papa esperado no Panamá e Portugal poderá ser o próximo anfitreão das Jornadas Mundiais da Juventude

O papa Francisco participa, a partir de amanhã quarta-feira, nas Jornadas Mundiais da Juventude, no Panamá, um encontro com milhares de jovens católicos de cerca de 155 países, a quem já pediu que assumam a liderança na mudança do mundo.

No final destas jornadas, o papa anunciará o próximo país a receber os jovens.

Portugal é uma das possibilidades

A 08 de janeiro o secretário-geral da Conferência Episcopal Portuguesa disse que a ligação e o bom relacionamento com países de África poderão ser "mais-valias" na candidatura, assim como a "hospitalidade" nacional.

Em dezembro, o site Religionline avançou que as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) de 2022, presididas pelo papa, vão realizar-se em Portugal, adiantando que a região de Lisboa "acolherá os atos principais, nomeadamente o fim de semana de celebração.

O Religionline, que citava "várias fontes eclesiásticas", afirmava que o anúncio oficial será feito no Panamá, nas próximas JMJ, que decorrem de 22 a 27 de janeiro, e nas quais estará presente o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e outros bispos portugueses, para receberem a passagem de testemunho do papa e do bispo da Cidade do Panamá.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará também presente nas jornadas, deslocando-se ao Panamá entre os dias 25 e 27.Perante a possibilidade de Portugal acolher este encontro mundial de jovens católicos em 2022, Marcelo Rebelo de Sousa disse também em dezembro que "seria uma magnífica notícia", adiantando, contudo, que é necessário aguardar pela "palavra do papa Francisco".

"Seria uma magnífica notícia para Portugal, mas vamos esperar se se confirma porque há mais candidatos", acrescentou o chefe de Estado.

Depois de Rio de Janeiro em 2013, o ano da sua eleição e de Cracóvia em 2016, Jorge Bergoglio, 82 anos, vai participar na terceira Jornada Mundial da Juventude do seu papado num pequeno país de quatro milhões de pessoas, o primeiro da América Central a receber o evento.

Antes do lançamento desta 34ª edição das Jornadas Mundiais da Juventude (instituída por João Paulo II), o papa Francisco pediu aos jovens, através de uma mensagem em vídeo, que se colocassem a serviço dos outros ".

"Muitos jovens, crentes ou não-crentes, no final de um período de estudo, expressam o desejo de ajudar os outros, fazer algo por aqueles que sofrem, tal é a força dos jovens, sua força para todos, quem pode mudar o mundo ", disse na mensagem.

O primeiro papa argentino e latino-americano da história não deixará de abordar questões como a pobreza, a corrupção ou a emigração.

"Os nossos jovens precisam, especialmente na América Central, de oportunidades para enfrentar a dura realidade que os obriga a emigrar ou cair nas mãos de narcotraficantes", disse o arcebispo do Panamá, José Domingo Ulloa, ao passar por Roma.

A sétima viagem do Papa em terras latino-americanas incluem encontros com autoridades do governo do Panamá e com os bispos do país antes de um primeiro encontro com os jovens.

No momento em que deixará o país, no domingo dia 27, Francisco também visitará um centro para jovens com VIH, bem como uma prisão juvenil.

A sua viagem é uma continuação da assembleia mundial de bispos (sínodo) dedicada especificamente aos jovens em outubro de 2018, durante a qual os prelados foram chamados a ouvir melhor uma geração que foge da Igreja.Na sua última viagem, à Estónia, o papa também observou que os jovens "estão indignados com escândalos sexuais e económicos, contra os quais não veem uma clara condenação".Os escândalos têm vindo a adensar-se.

Em janeiro de 2018 o papa visitou o Chile, uma viagem que se tornou num ponto de viragem no seu papado uma vez a esta se segui a renúncia de todos os bispos chilenos na sequência de casos de abusos.

Desde então, Francisco tem afirmado a necessidade de combater a pedofilia na igreja tendo marcado para o final de fevereiro, no Vaticano, uma reunião mundial de presidentes das Conferências Episcopais de todo o mundo sobre a "proteção de menores" dentro da Igreja.

O que são as Jornadas Mundiais da Juventude

As Jornadas Mundiais da Juventude que reúnem milhares de jovens católicos nasceram em 1985 por decisão do papa João Paulo II.

Inspirado por grandes encontros de jovens do mundo em eventos especiais ocorridos no Domingo de Ramos em Roma, dos anos de 1984 e 1985, o Papa João Paulo II estabeleceu a Jornada Mundial da Juventude como um evento anual (que passou depois a ser com intervalos de dois ou três anos) com o objetivo de alcançar novas gerações de católicos, propagando assim os ensinamentos da Igreja.

O encontro é celebrado todos os anos ao nível diocesano e com um intervalo periódico de dois ou três anos, em diferentes partes do mundo.

Para cada Jornada, o papa sugere um tema, retirado de um versículo bíblico, o deste ano, no Panamá, é "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra".

Na edição de 1995, em Manila, Filipinas o evento reuniu cerca de quatro milhões de pessoas, uma das maiores concentrações de católicos da história.

A JMJ de 2013, realizada no Rio de Janeiro, Brasil, reuniu cerca de 3,7 milhões de jovens, sendo a segunda maior concentração de jovens da história deste evento.

Por onde já passaram as JMJ:

- 23 de março de 1986 - Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 11-12 de abril de 1987 - II Jornada Mundial da Juventude - Buenos Aires, Argentina

- 27 de março de 1988 - III Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 15 a 20 de agosto de 1989 - IV Jornada Mundial da Juventude - Santiago de Compostela, Espanha

- 8 de abril de 1990 - V Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 10-15 de agosto de 1991 - VI Jornada Mundial da Juventude - Czestochowa, Polónia

- 12 de abril de 1992 - VII Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 10-15 de agosto de 1993 - VIII Jornada Mundial da Juventude - Denver, EUA

- 27 de março de 1994 - IX Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 10-15 de janeiro de 1995 - X Jornada Mundial da Juventude - Manila, Filipinas

- 31 de março de 1996 - XI Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 19 a 24 de agosto de 1997 - XII Jornada Mundial da Juventude - Paris, França

- 5 de abril de 1998 - XIII Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 28 de março de 1999 - XIV Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 15 a 20 de agosto de 2000 - XV Jornada Mundial da Juventude - Roma

- 8 de abril de 2001 - XVI Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 23 a 28 de julho de 2002 -- XVII Jornada Mundial da Juventude - Toronto, Canadá

- 13 de abril de 2003 - XVIII Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 4 de abril de 2004 - XIX Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 16 a 21 de agosto de 2005 - XX Jornada Mundial da Juventude - Colónia, Alemanha

- 9 de abril de 2006 -- XXI Jornada Mundial da Juventude Diocesana

- 1 de abril de 2007 - XXII Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 15 a 20 de julho de 2008 - XXIII Jornada Mundial da Juventude - Sydney, Austrália

- 5 de abril de 2009 - XXIV Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 28 de março de 2010 - XXV Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 16 a 21 de agosto de 2011 - XXVI Jornada Mundial da Juventude - Madrid, Espanha

- 1 de abril de 2012 - XXVII Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 22 a 29 de julho de 2013 - XXVIII Jornada Mundial da Juventude - Rio de Janeiro, Brasil

- 13 de abril de 2014 - XXIX Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 29 de março de 2015 - XXX Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 26 a 31 de julho de 2016 - XXXI Jornada Mundial da Juventude - Cracóvia, Polónia

- 9 de abril de 2017 - XXXII Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 25 de março de 2018 - XXXIII Jornada Mundial da Juventude - Diocesana

- 22 a 27 de janeiro de 2019 - XXXIV Jornada Mundial da Juventude - Panamá

