Ricos partidos pobres

(nota pessoal, sem ironia: Admiro todos os que militam em partidos políticos. São cidadãos que acreditam numa ideologia, numa intervenção pública com vista a transformar a realidade e a torná-la melhor, que dão do seu tempo livre e das suas energias em nome da causa pública. Não são amorfos, não se abstêm, não criticam apenas, tentam construir dentro do quadro de valores em que acreditam, que defendem e que tentam propagar, são atores importantes de uma sociedade cada vez mais superficial e cada vez menos solidária dos dias de hoje.)

Dito isto.

É fundamental clarificar de uma vez por todas como deve ser feito o financiamento dos partidos.

Com leis claras e fáceis de entender.

Logo, transparentes e blindadas.

Sem subterfúgios linguísticos ou passíveis de «interpretações» várias.

Legislar em causa própria não é fácil, por isso, os srs deputados devem ser ainda mais rigorosos, exigentes e, se possível, gerarem um consenso tão largo quanto possível.

E, ao contrário do degradante espectáculo legislativo de há uns meses, convém que a discussão seja pública, publicitada e publicada.

Para sabermos, todos, sem rodeios, quanto nos custam os partidos.

Quanto recebem «do Estado», - que somos nós - e como é gasto esse dinheiro.

Com contas auditadas e fiscalizadas.

Com sanções para quem não cumprir.

(no final podemos nós, cidadãos, concordar ou discordar do modelo. Mas mais vale uma lei clara, transparente - e, já agora, realista, - do que terrenos pantanosos, dúvidas e mistificações).

Vem isto a propósitos das dívidas (brutais) dos partidos.

Os cinco mais votados devem quase 50 milhões de euros.

Como podem os partidos concorrer a eleições e prometer governar um país, se não são capazes de se governarem a si mesmos?

Como podem apregoar rigor nas contas públicas, boa gestão financeira e transparência e não conseguirem equilibrar as suas próprias finanças, litigarem em tribunal contra leis que os próprios deputados aprovaram, esperarem por perdões de dívida ou por prescrição de prazos?

Este ano, sem eleições, os partidos devem receber perto de 15 milhões de euros da Assembleia da República.

(o valor sobe, claro, em ano de eleições que, por cá, acontecem quase todos os anos).

Contas por alto, é mais de um milhão por mês a repartir por cinco, tendo em conta a proporcionalidade.

(um milhão de euros por mês são mais de trinta mil euros por dia, quase mil e quatrocentos euros por hora)

E isto é muito ou pouco?

Um estudo da politóloga Marina Costa Lobo, feito há dois anos, revela que, em relação ao PIB, Portugal é dos países onde os partidos mais recebem. Está em terceiro lugar (neste ranking somos dos melhores).

16 países europeus, Austrália, Canadá e Israel foram analisados.

À nossa frente só estão Espanha e República Checa.

Chega?