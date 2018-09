(Porto, essa cidade remota, onde ainda não chegou o automóvel, onde os carros são puxados por tração animal, onde os esgotos correm e céu aberto pelas ruas e onde as pessoas que lá vivem, regra geral, são bárbaros)

Fiquem lá com o Infarmed.

Porque o Porto não quer, não precisa e não vive de favores da corte; porque o Porto não quer ser capital de nada; porque o Porto vive bem consigo próprio e com o que é.

Fiquem lá com o Infarmed.

Porque o Porto não gosta de prémios de consolação, de ser a segunda escolha ou de favores do Terreiro do Paço dos quais nunca precisou.

Fiquem lá com o Infarmed.

Para acalmar uma trupe de funcionários públicos que são imutáveis, perpétuos e perenes;

Fiquem lá com o Infarmed.

Porque no Porto estão os principais institutos científicos do País, porque está uma das principais farmacêuticas do País, porque estão as melhores universidades de Medicina do País, porque os cientistas mais influentes do mundo – repito – do mundo, estão no Porto. Quem precisa de burocratas quando tem os melhores cientistas os melhores investigadores e as melhores universidades?

Fiquem lá com o Infarmed.

E façam bom proveito.

Juntem esse instituto a outros tantos, (tantos, tantos) a fundações, comissões, altas autoridades e quejandos que continuam a alimentar um centralismo absurdo e ultrapassado, que nos custa um desequilíbrio estrutural e demográfico e perpetua um ciclo de desinvestimento "na província" em favor da capital.

Fiquem lá com o Infarmed.

Porque a "palavra dada" já não é o que era; porque uma trapalhada se "resolve", afinal, com mais trapalhada e porque a firmeza das decisões casuísticas e impensadas tem a consistência de um castelo de areia.

Fiquem lá com esse Infarmed.

E vão num instantinho ali abaixo de Braga, para não dizer pior, como, a esta hora, se dirá no Porto.