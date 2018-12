"Isto é intolerável num comentador que deve ter isenção"

David Justino, vice-presidente do PSD acusa Marques Mendes de falta de ética e de fazer acusações graves e sem fundamento. Esta é a resposta do PSD às declarações do comentador, que disse que Sócrates e Rui Rio são "irmãos siameses". Em causa está a intenção de alterar a composição dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, uma proposta que levou a procuradora-geral da República a ameaçar demitir-se.