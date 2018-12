Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário do Jornal da Noite de domingo, o processo e-toupeira, as propostas de Rui Rio para o Ministério Público, o protesto dos coletes amarelos em Portugal e as falhas na Proteção Civil.

O comentador da SIC faz ainda um balanço do ano, com destaque para os acontecimentos e as figuras do ano escolhidas pelos utilizadores do site da SIC Notícias.