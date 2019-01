Sem Legendas

Foi por causa do futebol.

Mas podia ter sido o mau tempo, ou qualquer outro assunto.



Acontece sempre a mesma coisa quando há reportagens lá da minha ilha, no meio do oceano mar.



Lá vêem as piadas do costume sobre o sotaque.

Que não se percebe nada.

Que, dizem, tem de se por legendas porque as pessoas, lá em casa, não vão compreender.



E eu, como sempre, irritada.



Além de que, na minha ilha não se fala ‘açoriano’.

Fala-se portugês com sotaque Micaelense.

Não existe o sotaque ‘açoriano’ porque são 9 ilhas e cada uma tem a sua forma de falar.



Só em S. Miguel se fala com o tal sotaque, que dizem que não se percebe.



As origens estão, provavelmente, relacionadas com os primeiros povoadores da ilha, oriundos do sul português e da Bretanha, em França.

O isolamento fez o resto e criou uma forma, única de falar, muito cerrada e muito característica.



E, como não podia deixar de ser, também há sempre uma referência a Rabo de Peixe como sendo o exemplo, extremo, da tal máxima do ‘aquilo não se percebe’.

Senhores, fala-se assim em toda a ilha.

E, nas outras 8, fala-se com sotaques completamente diferentes e, verdade seja dita, mais fáceis de perceber.



E, quando não se tem sotaque nenhum, como eu, é-se gozado com toda a propriedade.

Os de lá, com quem cresci, dizem-me que estou cheia de mania porque falo à continental.

E eu encaixo, e respondo com um impropério que, mesmo com legendas, só os da ilha poderiam perceber.



Porque, para além do sotaque, há centenas de palavras e expressões típicas que dariam, só por si, para fazer um dicionário.



No entanto, que fique bem claro.

Não é outra língua, nem sequer é um dialeto.



É português.