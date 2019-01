Surface GO, eu queria mesmo uma máquina pequena

Depois de ter andado a experimentar o topo de gama actual dos Surface aqui, tinha que fazer o oposto. Achei o tamanho e a forma muito pouco adequados para uma viagem, pelo menos em classe económica, mas provavelmente quem compra aquela máquina anda em executiva. Convinha por isso experimentar o Surface Go, o oposto. Mais barato mais pequeno, aparentemente com tudo para o meu lugarzinho apertado. Sim, mas… Há sempre compromissos.

O material que não o sendo pode fazer parecer o Book uma coisa barata aqui é mais do que adequado, é resistente e leve. A ligação magnética à caneta pode ser muito prática em cima de uma mesa, noutras circunstâncias é um convite a perder 115€ dela.

O material exterior do teclado fica marcado por tudo e por nada, qualquer coisa o risca, uma unha ou um pequeno objecto dentro da mala. O interior, o lado das teclas, parece mesmo assim mais resistente.

O Go deixa de parecer um computador a tentar passar por tablet e passa a ser um tablet a tentar ser computador. Começa logo na versão reduzida do Windows, O Windows, não estava preparado para tanta limitação nem sei como permitem depois de tanta polémica com os sistemas fechados. Pois o Windows S só vai buscar aplicações exclusivamente S e apenas e só à loja de apps Windows.

Senti-me mesmo “fechado” e normalmente não sofro de claustrofobia. Como é que um programa de mail não conseguiu repaginar as mensagens para serem legíveis?

Quando decidi instalar o Chrome os avisos e entraves foram tantos que se a Comissão Europeia decide olhar para aquilo lá vem problema com a concorrência outra vez. É mesmo limitativo, basta querer mudar de browser para ter que fazer o upgrade para o Windows 10 normal e lá está, pode, e é fácil, mas já é mais pesado para esta pequena máquina.

Nas montras parece-me mais ergonómico do que na prática. Mesmo com este tamanho as prateleiras nos aviões parecem ser demasiado pequenas. O problema é que de facto são e não me parece que consigam fazer um teclado confortável nesta situação. Só mesmo usando o teclado de toque no ecrã para quem se dê bem com esta situação.

Com windows 10 é notório que se nota a velocidade menos rápida em muitas operações mesmo na versão mais potente de 8Gb de Ram. Nota-se, não quer dizer que seja algo de insuportável, de maneira nenhuma, mas nota-se, são os tais compromissos. Não levei a bateria até ao fim mas diz quem o fez que seis a sete horas de funcionamento é algo de expectável.

Claro que tem menos portas que o irmão mais caro mas, o USB-C permite carregar o GO o que nos deixa esquecer o cabo proprietário em casa.

Tem um bom ecrã, tem! Tem um som razoável, sim! Somando tudo diria que funciona, sem dúvida, e compreendo qualquer um que o compre mais pelo tamanho do que pelo preço, e porque a Microsoft se tem portado bem com o hardware nos últimos anos. Melhor do que com o software na minha opinião.

Ao olhar para o preço é necessário ter em conta que podemos mesmo precisar de teclado, e que os 4Gb podem ser muito curtos nesta máquina. O conjunto que eu consideraria “normal” fica em 720 €, sem floreados, nem caneta. Para mim é uma máquina que me deixava melhor impressão na loja do que a que me ficou na experiência do dia a dia.

São os pequenos detalhes que me desapaixonam, como o reconhecimento facial ser para esquecer. Fico triste quando as máquinas não me conhecem. Esta é mais bonita do que agradável de usar.

Surface GO 4GB Ram 64 SSD 459,00€

Surface GO 8GB Ram 128 SSD 619,00€

Capa teclado preto / cores 99,99€ / 129,99€

Caneta Surface Pen 114,99€